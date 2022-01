Prezesi firm deweloperskich odkryli karty. Mówią o wyzwaniach i cenach mieszkań

Prosta sprawa... 52 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

A może ceny nieruchomości spadną? Nieprawda, że jest za mało mieszkań. Część osób uważając, że nieruchomości są najlepszą lokatą kapitału i ucieczką przed inflacją kupowała mieszkania na pęczki. Zresztą podobnie jest prawie na całym świecie. Dodrukowali i rozdali pieniądze, które trzeba było wydać. Dlatego, szczególnie w atrakcyjnych lokalizacjach jest mnóstwo wykupionych pustostanów. Pytanie jak będzie wyglądał nowy podatek od pustostanów. Nie sądzę, żeby urzędnicy chodzili po mieszkaniach i sprawdzali, czy ktoś w nich mieszka. Raczej będzie to para podatek katastralny, bez wyceny nieruchomości, raczej od ilości. Jeżeli będzie wysoki, mieszkania trafią z powrotem na rynek i nieźle stanieją. Jeżeli będzie niski, to wynajmujący przerzucą go na najemców. Wówczas ruch będzie niewielki. No i pytanie, co z cenami nieruchomości na świecie? Ewentualne, pękające bańki pociągną nasz rynek w dół. Jeszcze nie słyszałem dewelopera, który by publicznie powiedział, że mieszkania mogą być tańsze i lepiej wstrzymać się z zakupem. Jak nie będzie popytu, nie będzie sprzedaży. Wówczas stanieją i materiały, i robocizna.