Prezydent spotka się z prezesem NBP. Głównym tematem zarobki w Banku

Prezes NBP chce pokazać prezydentowi wszystkie obszary, gdzie ustawa wyrządzi straty Bankowi. Jednym z nich ma być problem ze ściąganiam do instytucji specjalistów wysokiej klasy.

Jak dowiedziało się RMF FM , nie chodzi tu tylko o fakt, ze ich przychody będą jawne, ale również o to, że automatycznie staną się niższe niż w bankach prywatnych.

Do pracy w NBP może ich również zniechęcać konieczność złożenia oświadczenia majątkowego.

Pytanie tylko, czy to wystarczy, by prezydent odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.