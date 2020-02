Problem z dostępem do konta. "Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę"

"Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - zaleca bank ING w komunikacie do klientów. Jak zapowiedział, nocy z 15 na 16 lutego niektóre usługi będą niedostępne, gdyż prowadzone będą prace serwisowe.

Nie będzie można skorzystać z bankomatów i wpłatomatów, klienci nie zrobią ani płatności internetowych, BLIK-iem ani przelewów ekspresowych. Problemy wystąpią też w dostępnie do konta oraz aplikacji mobilnej.

Frankowicze wściekli na Związek Banków Polskich. Donoszą do UOKiK

Nie będzie również można aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej - wylicza ING.

"Wszystkie ważne przelewy i wymiany walut w Kantorze, wykonaj w sobotę - 15 lutego do godziny 14:00. Po tej godzinie wyłączymy możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online" - radzi bank.

"Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami w naszym banku, przyjęte do realizacji po godz. 14.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek (17 lutego). Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godz. 14:00 zostaną zrealizowane w poniedziałek" - dodaje.

To jednak nie jedyny bank, który na ten weekend zaplanował prace serwisowe. Problem z dostępem do konta będą mieli kliencie Millennium. Jak podaje w komunikacie bank, od godziny 1.00 do 4.00, niedostępne będą: Millenet i aplikacja mobilna, BLIK oraz płatności online oraz płatności kartami.