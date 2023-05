Program "Pierwsze mieszkanie" przegłosowany w Sejmie. Czeka tylko na podpis prezydenta

Yes 22 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Taki program + zwiększenie socjalu da tylko efekt na 2-3 lata. Po prostu znów ludzie rzucą się po kredyty, zadłużą pod kurek (no bo tylko 2% - kto by nie brał!) a ceny mieszkań przez wzmożony popy wystrzelą w górę. I lada moment za byle kawalerkę zapłacicie 1 mln. I co wtedy rząd wymyśli? Kredyt ujemny?