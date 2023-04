Przełom w sprawie Certo. Zarzuty i areszt dla założycielki kancelarii oddłużeniowej

Warszawscy śledczy zatrzymali założycielkę i wspólniczkę kancelarii Certo w związku z programem oddłużeniowym "Ulga od długu" - ustalił money.pl. Kobieta usłyszała w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarzut oszustwa około 300 osób na szkodę o znacznej wartości - czyli przekraczającej 200 tys. zł w chwili popełnienia przestępstwa. Sprawa jest rozwojowa. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa przychylił się do wniosku prokuratora i zasądził trzymiesięczny areszt. Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Certo pod lupą organów państwowych

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Certo w maju 2021 r. Śledczy podjęli działania m.in. na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Certo złożonego w lutym 2021 r. przez Fundację Rozwoju Rynków Finansowych (FRRF) i Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP). Pismo wysłano także do wiadomości Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Dziewięć miesięcy później, czyli w listopadzie 2021 r. na listę ostrzeżeń KNF wpisano kancelarię Certo oraz powiązane z nią dwie inne firmy: LoanMe i Ulgaoddlugu.pl (spółka jest w stanie w likwidacji). Powodem wpisu było podejrzenie o wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez stosownego zezwolenia (art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe) oraz podejrzenie o prowadzenie nieuprawnionej działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych (art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych). Firmy widnieją na liście do dziś.

W odpowiedzi na komunikat o zarzutach Prezesa UOKiK Certo opublikowała oświadczenie ( pełna treść tutaj ), w której stwierdza m.in., że: "są (one - przyp. red.) nieuzasadnione i nie odnoszą się do tego, jak w rzeczywistości wyglądają usługi Kancelarii Certo".

Certo kończy działalność

Dalej w poście kancelaria prosi klientów, by nie dokonywali miesięcznych wpłat na jej rachunek bankowy i informuje, że wszystkie umowy zostaną wypowiedziane.

Działalność Certo, która wystartowała z ofertą oddłużeniową w 2020 roku, szeroko opisywaliśmy w money.pl. Oferowany przez nią program "Ulga od długu" kosztował i to niemało. Klient oprócz jednorazowej opłaty początkowej, uzależnionej od wysokości całkowitego zadłużenia i nie niższej niż tysiąc złotych, płacił m.in. miesięczną opłatę serwisową w wysokości 50 zł oraz 25-proc. prowizję, liczoną od wartości zredukowanego zadłużenia w banku czy firmie pożyczkowej.

Zakwalifikowanie się do programu oddłużeniowego polegało na tym, że dłużnik przestawał spłacać zobowiązanie bezpośrednio na rachunek wierzyciela. Od momentu podpisania umowy z kancelarią zaczynał płacić z góry ustalone raty na rachunek Certo, a ta dopiero w momencie podpisania ugody z wierzycielem swojego klienta miała uregulować obniżone zobowiązanie. Według informacji Certo program oddłużeniowy przeważnie trwał 2-3 lata.

Problem polega na tym, że program "Ulga od długu" nie prowadził do uwalniania konsumentów od ich zadłużenia, lecz wpędzał ich w spiralę zadłużenia, o czym pisaliśmy w money.pl. W ciągu ostatnich miesięcy do naszej redakcji odezwało się kilkadziesiąt osób, które skarżyły się na Certo, że pobrała opłaty i nic w ich sprawie nie wskórała. Według naszych ustaleń skargi dotyczące Certo spływały też do UOKiK-u i Rzecznika Finansowego.