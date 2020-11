Przez COVID-19 Polacy rezygnują z kredytów i kart kredytowych

Nie ulega wątpliwości, że banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe znajdują się w trudnym położeniu spowodowanym reperkusjami związanymi z pandemią koronawirusa. Potwierdzają to najnowsze dane opublikowane przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

We wrześniu 2020 roku banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Banki przyznały w ujęciu liczbowym:

Jedyny pozytywny akcent w newsletterze BIK-u to wzrost liczby udzielonych kredytów ratalnych – było ich o 7,1 proc. więcej niż we wrześniu ubiegłego roku.

Nie lepiej wygląda sytuacja na rynku kredytowym w naszym kraju, jeśli chodzi o ujęcie wartościowe rok do roku. Banki i SKOK-i pod tym względem przyznały o:

BIK podsumował dotychczasowe wyniki banków i SKOK-ów w zakresie akcji kredytowej. Wyliczył, że w ciągu trzech kwartałów 2020 roku instytucje kredytujące udzieliły 2,068 mln kredytów gotówkowych na kwotę 38,577 mld zł. Było to o ponad 30 proc. mniej pod względem liczbowym i 31,8 proc. mniej pod względem wartościowym w stosunku do tego samego okresu 2019 roku. Kredytów ratalnych banki i SKOK-i udzieliły łącznie 2,491 mln, czyli o 1,4 proc. więcej niż w ubiegłym roku w ciągu pierwszych 9 miesięcy. Umowy kredytów ratalnych opiewały przy tym na łączną kwotę 10,745 mld zł – o 0,8 proc. większą niż przed rokiem.

Czy jest szansa na odwrócenie trendu?

Eksperci rynków finansowych nie mają wątpliwości co do tego, że pandemia wprowadziła poważne, dotkliwe dla banków i SKOK-ów zmiany. Trudno będzie je odwrócić i sprawić, że Polacy będą chcieli zaciągać coraz więcej kredytów bankowych. Tym bardziej że pandemia trwa w najlepsze, a wiele osób dopiero niedawno powróciło do spłaty pełnej kwoty raty kapitałowo-odsetkowej. Wcześniej korzystano z 3-miesięcznych wakacji kredytowych, jakie zostały zaoferowane przez banki w ramach wsparcia osób pozostających w trudnej sytuacji finansowej w wyniku epidemii koronawirusa.