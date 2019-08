Ratingi banków. Najbardziej wiarygodne instytucje według Eurorating

Banki z ratingiem "A" charakteryzują się niskim ryzykiem niewypłacalności. Potrójne "B" oznacza umiarkowane ryzyko, a już podwójne - podwyższone ryzyko. Pojedyncze "B" oznacza wysokie ryzyko, a literka "C" powinna być poważnym ostrzeżeniem, bo sugeruje bardzo wysokie ryzyko kredytowe.

Jak wypadają konkretne banki?

Okazuje się, że między najlepiej ocenianymi: BGK, Bankiem Handlowym, Pekao, PKO BP a Idea Bankiem jest ogromna różnica. Pierwsze cztery charakteryzują się "wysoką wiarygodnością finansową, zdolnością do obsługi zobowiązań i przeciętną odpornością na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas".

Tymczasem Eurorating ryzyko kredytowe w Idea Banku ocenia jako bardzo wysokie z "niską zdolnością do obsługi zobowiązań, nawet w przypadku sprzyjających warunków". W 20-stopniowej skali ocenia Ideę na 18 (oznaczone symbolem CC), gdzie 1 to najwyższa nota, a 20 najgorsza. Najwyżej oceniane banki w Polsce (wymienione wcześniej) mają siódmą notę (A-).

Co ciekawe, zarówno w czołówce jak i w końcówce zestawienia są banki mniej lub bardziej upaństwowione. Z jednej strony mamy wzorcowe pod względem kondycji finansowej PKO BP i BGK. Tego samego nie można powiedzieć o Banku Pocztowym czy Banku Ochrony Środowiska. Ten drugi jest nawet w restrukturyzacji. W latach 2015-2016 nie zarabiał i miał straty. Teraz wychodzi na prostą.

Kilka banków na cenzurowanym

Warto też zwrócić uwagę na perspektywy dla ratingu banków. W zdecydowanej większości sytuacja jest stabilna, co oznacza, że eksperci nie przewidują pogorszenia sytuacji. W przypadku Santander Banku perspektywa jest nawet pozytywna, dając szansę na podwyżkę ratingu.

Niestety w stosunku do ocen trzech banków eksperci Euroratingu są nastawieni negatywnie. To Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB), Getin Noble Bank i Idea Bank.

Świeżo obniżone perspektywy ratingu ma także Getin Noble Bank . Wszystko przez możliwe konsekwencje procesów sądowych wytaczanych przez frankowiczów. Akurat bank Leszka Czarneckiego lata temu bardzo mocno zaangażował się w sprzedaż tego typu kredytów, a jak pokazują ostatnie wyroki, frankowicze potrafią skutecznie dochodzić swoich praw, co grozi stratami dla banków.

Z kolei w odniesieniu do drugiego kontrolowanego przez Leszka Czarneckiego banku - Idea Banku - ostatni komunikat Euroratingu duży nacisk kładł na straty, spadek kapitału własnego i zaburzenia w płynności. "Eurorating ocenia, że bez dużego i szybkiego dokapitalizowania zdolność banku do kontynuacji działalności w średnim terminie będzie poważnie zagrożona".

Dlaczego warto mieć na uwadze ratingi?

"Mimo że banki podlegają nadzorowi zewnętrznemu, żaden z nich nie jest wolny od ryzyka upadłości, a sytuacja ekonomiczno-finansowa poszczególnych instytucji finansowych, a co za tym idzie również ich wiarygodność finansowa jest bardzo zróżnicowana. Ocena nabiera szczególnego znaczenia w czasach, kiedy nawet największe światowe instytucje finansowe muszą zwracać się o pomoc do rządów, które na dodatek w wielu przypadkach same, ze względu na wysokie zadłużenie, tracą na wiarygodności" - wskazuje agencja Eurorating.