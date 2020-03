RPP obniża stopy. Firmy i gospodarstwa zapłacą niższe raty

- Załóżmy, że kredytobiorca pożyczył 300 tys. zł w ramach 30-letniego kredytu z marżą na poziomie 2 proc. W takim przypadku cięcie stopy procentowej o 0,5 pkt proc. oznacza spadek miesięcznej raty z obecnych 1381 zł do 1297 zł. Miesięcznie daje to oszczędność rzędu 83 zł i około tysiąc w skali roku - wyjaśnia ekspert.

Jak przekonuje, to głównie działanie uzupełniające do szerokich działań w walce z konsekwencjami koronawirusa. - Prym wiedzie jednak polityka fiskalna rządu: ulgi, odroczenia płatności itp. Działania NBP są więc jedynie pewnym uzupełnieniem przynoszącym ulgę tym, co mają kredyty: głównie przedsiębiorcom, ale i gospodarstwom domowym, tak by nadmiernie nie obciążały ich budżetów - podkreśla Łukasz Tarnawa w rozmowie z money.pl.