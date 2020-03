Fed tnie stopy procentowe. To reakcja na koronawirusa

Już w miniony piątek szef amerykańskiego banku centralnego Jerome Powell dał do zrozumienia, że Fed wobec rosnących ryzyk może zacząć działać. Rynki spodziewały się, że może dojść do obniżenia stóp procentowych.

Zaskakiwać może jednak tempo takiej decyzji. Jeszcze we wtorek rano eksperci spodziewali się, że do obniżki może dojść za kilka, może nawet kilkanaście dni. Tymczasem decyzja zapadła we wtorek i była jednogłośna. To pokazało, że Fed chciał działać szybko.