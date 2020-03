RPP zbiera się we wtorek. Ekonomiści spodziewają się obniżki stóp procentowych

Na wtorek 17 marca zaplanowane jest jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zazwyczaj tego typu spotkania nie kończą się konkretnymi decyzjami (jest to zarezerwowane dla dwudniowych posiedzeń odbywających się raz na miesiąc), ale w związku z epidemią koronawirusa tym razem może być inaczej.

W ostatnich dniach prezes NBP i jednocześnie przewodniczący RPP Adam Glapiński zapowiedział, że zgłosi wniosek o obniżenie stóp procentowych . Wszystko wskazuje na to, że znajdzie na to większość. A biorąc pod uwagę, że sytuacja w gospodarce jest trudna i trzeba podejmować szybkie działania, bankierzy nie powinni zwlekać. Tym bardziej, że o obniżkach stóp zdecydowało już wiele innych banków centralnych na świecie.

Jeśli dojdzie do obniżki, będzie to pierwszy tego typu ruch RPP od 5 lat. Dokładnie 5 marca 2015 roku zdecydowano o cięciu głównej stawki oprocentowania z 2 proc. do 1,5 proc. Od tamtego czasu nie zmieniała się.