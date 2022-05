Rzecznik rządu ostro o postawie banków. Apeluje o autorefleksję i stawia ultimatum

Rzecznik rządu Piotr Müller w Radiu Plus odniósł się do zapowiadanego przez premiera Mateusza Morawieckiego pakietu pomocowego dla kredytobiorców. Jak wskazał, prace nad projektem są już finalizowane i "lada moment trafi on do Sejmu i będzie realizowany". Rozwiązania mają być uruchomione w wakacje.

Dopytywany o kwestię zastąpienia WIBOR-u innym wskaźnikiem, Müller wskazał, że jest to perspektywa początku przyszłego roku.

Müller apeluje do banków o autorefleksję

Rzecznik rządu był też pytany o apel premiera do banków, by oprocentowanie depozytów i lokat było wyższe.

Widzimy, że relacja pomiędzy wysokością odsetek za kredyty a lokatami jest nieprawidłowa i mogę powiedzieć, że banki mają pewien czas na to, aby same do tej refleksji dojść, a jeśli do tej refleksji nie dojdą, to być może trzeba będzie podjąć działania o charakterze regulacyjnym – stwierdził w piątek w radiu.

W tym kontekście wskazał, że KNF może pewne postawy i zachowania banków weryfikować.

Można też zacząć pewne rozwiązania prawne wprowadzać, które pewne rzeczy uregulują – dodał rzecznik rządu.

– Chciałbym z tego miejsca wysłać wyraźny sygnał do sektora bankowego, że lepiej byłoby, gdyby była to autorefleksja niż refleksja regulacyjna – mówił.

Dopytywany, do kiedy banki mają na to czas, rzecznik odparł, że w przyszłym tygodniu szef rządu spotyka się z ekspertami sektora bankowego, by rozmawiać, "w jaki sposób pewne rozwiązania wprowadzić, bez dodatkowych regulacji ustawowych".

Jeśli te nie poskutkuje, to być może trzeba będzie szukać nowych rozwiązań – stwierdził Piotr Müller.

Rządowy plan pomocy dla kredytobiorców

Premier Morawiecki przedstawił w ubiegłym tygodniu w Katowicach plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne.

Pomoc ta ma składać się z czterech punktów. Pierwszy to trzy miesiące "wakacji kredytowych", drugim ma być pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami, trzeci to wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u, a czwarty to wzmocnienie odporności całego sektora bankowego. Od 2023 r. banki zamiast WIBOR-u mają stosować transparentny, korzystniejszy dla kredytobiorców, wskaźnik oprocentowania kredytów.

