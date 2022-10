Sankcja darmowego kredytu – co to takiego i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja darmowego kredytu – co to takiego?

Sankcje prawne funkcjonujące w polskim porządku prawnym odnoszą się do różnych sytuacji i można je wykorzystywać zawsze wtedy, gdy podmiot gospodarczy narusza indywidualne interesy konsumenta. Jedną z nich jest tzw. sankcja kredytu darmowego, która znajduje zastosowanie w relacjach kredytowych .

Sankcja darmowego kredytu wskazana została w pierwszej kolejności w art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim, a obecnie, by wiedzieć, na czym ona polega i w jakim zakresie się ją stosuje, należy sięgnąć po art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zmiana, jaka została dokonana w owej sankcji, spowodowana była koniecznością wdrożenia w polskim prawie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki.

Na czym polega sankcja kredytu darmowego?

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego prowadzi do pozbawienia kredytodawcy czy pożyczkodawcy przychodów wynikających z realizacji umowy kredytowej lub pożyczkowej. Przyczyną jest naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawowym celem sankcji kredytu darmowego jest mobilizacja kredytodawcy do tego, by przestrzegał obowiązujących go przepisów. Ma ona też chronić interesy konsumenta, który może na jej podstawie dochodzić swoich praw wobec instytucji kredytującej. W efekcie zastosowania sankcji kredytu darmowego zobowiązanie przestaje być obciążone odsetkami i innymi opłatami naliczanymi zwykle przez bank.