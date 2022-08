Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej?

Czym jest umowa kredytowa?

Ostatnim etapem oraz dokumentem uruchamiającym kredyt lub kartę kredytową jest podpisana umowa kredytowa. Prawo bankowe szczegółowo wyjaśnia, czym jest ten rodzaj dokumentu. Stronami składającymi podpisy jest bank, jako instytucja kredytująca, oraz osoba zaciągająca kredyt - kredytobiorca. W zawartej umowie pisemnej ustalane są wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak okres spłaty zobowiązania. Zanim umowa zostanie podpisana, co oznacza zgodę na warunki banku, warto dokładnie zapoznać się z jej treścią. W trakcie trwania umowy klient może wprowadzić zmiany do umowy kredytowej (np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, pracy lub nazwiska).

Umowa kredytowa – na co warto zwrócić uwagę?

Co zawiera umowa kredytowa? Wszystkie jej elementy określa art. 69 ust. 2 Prawa bankowego. Umowa najczęściej dzieli się na dwie podstawowe części. Są to ogólne warunki oraz opis indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o kredyt. Najważniejsze elementy, które muszą znaleźć się w umowie to m.in.: całkowita kwota kredytu i waluta zobowiązania, cel kredytowania, termin spłaty, wysokość oprocentowania kredytu i warunki zmiany wysokości oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, warunki dokonywanych zmian, wysokość prowizji (jeśli taka jest).