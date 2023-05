Skarbówka na wielkich łowach? Padł nowy rekord blokad kont bankowych

W ubiegłym roku urzędy skarbowe dokonały 3 188 021 zajęć egzekucyjnych rachunku bankowego . Do tego doliczyć należy jeszcze kolejne 7596 blokad nałożonych w wyniku prowadzonych postępowań zabezpieczających – wynika z informacji uzyskanych przez money.pl w Ministerstwie Finansów . Eksperci podatkowi mówią o nowym, ponurym rekordzie.

W odpowiedzi na poselską interpelację posłanki Haliny Gill-Piątek w sprawie udaremnionych przez Krajową Administrację Skarbową prób wyłudzenia zwrotu podatku VAT w 2022 r. napisano, że w 2022 r. w związku z takimi sprawami skarbówka zajęła 1138 rachunków bankowych należących do 265 podmiotów, podczas gdy w 2019 r. było to 566 kont należących do 120 podmiotów.