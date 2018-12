Komisja śledcza ds. VAT przesłuchała Jana Vincenta-Rostowskiego. Zeznawał ponad 9 godzin

- Trudno jest oszacować lukę VAT. Mówi się o stratach 300 mld zł, ale to tylko szacunki. Nie są one dokładne i różnią się z roku na rok, a to podważa ich wiarygodność. Szacunki ministerstwa finansów skaczą, jak króliki – stwierdził Rostowski już podczas przesłuchania.

- Ja zupełnie oniemiałem, nie wiem, co powiedzieć, jestem w kompletnym szoku. Nie szokuje mnie tyle to, że spotykała się z panem Modzelewskim, ale treść notatki po spotkaniu. Jestem w absolutnym szoku – odpowiedział były minister finansów.

- Na pewno nie rządowi ZSRR. Pod koniec 1991 r., może zahaczyło to o 1992 r., doradzałem premierowi Gajdarowi, byłem doradcą społecznym. To były rządy demokratyczne, prozachodnie, przeprowadzające transformację gospodarczą – odparł Jan Vincent-Rostowski.

- Jeśli chodzi o dochody z najmu mieszkań, które miałem w Wielkiej Brytanii to - zgodnie z traktatem o unikaniu podwójnego opodatkowania - płaciłem podatki z tych dochodów w Wielkiej Brytanii, to były jedyne podatki płacone tam, zgodnie z traktatem polsko-brytyjskim – odpowiedział Rostowski.

- Luka VAT jest tylko szacunkiem. Karuzele sensu stricto, takie zorganizowane, a nie zaniżanie VAT-u itd., stanowiły tylko 10 proc. luki, ale mówię z pamięci i nie chcę powiedzieć, że to właśnie tyle. Nawet jeśli taki był szacunek, to tylko szacunek. Mogło być mniej, mogło być więcej. Ale na pewno nikt w Ministerstwie Finansów nie lekceważył zagrożenia karuzelami VAT-owskim – podkreślił Rostowski.

- W moim 7-letnim doświadczeniu sejmowym był pan ministrem, który - kiedy omawialiśmy budżet, a pamiętam to doskonale - był pan od początku do końca, do ostatniego zadanego pytania przez posła, a więc z pewnym szacunkiem dla Parlamentu, dla posłów. Z żalem mogę jedynie powiedzieć, że to już się nigdy nie powtórzyło. Już więcej takiego ministra finansów nie było – powiedziała Tokarska.