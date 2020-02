Spłata kredytu przed terminem. UOKiK wydaje decyzje ws. kolejnych instytucji finansowych

Dlatego też prezes UOKiK Tomasz Chróstny nakazał firmom Vivus Finance i Zaplo zaprzestania stosowania tej praktyki. Nieco inaczej ma się sytuacja z Bankiem Pocztowym - ta instytucja zobowiązała się sama do zwrotu części prowizji konsumentom.

"Kwotę do zwrotu instytucje finansowe mają obliczać metodą liniową. Polega ona na określeniu, jaka część kosztów kredytu przypada na jeden dzień, o ile dni został skrócony okres kredytowania i pomnożenia tych dwóch liczb" - pisze w komunikacie UOKiK.

- Metoda liniowa jest zgodna z brzmieniem przepisów i w pełni transparentna dla konsumentów. To właśnie liniowy mechanizm obliczania zwrotu opłat klientom jest najkorzystniejszy i uczciwie wypełnia wyrok TSUE - ocenia prezes UOKiK Tomasz Chrósny.

Co zatem muszą uczynić trzy wymienione spółki ? Przede wszystkim mają obwiązek poinformowania swoich klientów (którzy spłacili kredyt przed terminem) o możliwości złożenia reklamacji . Na jej rozpatrzenie mają 30 dni - po tym terminie pożyczkodawcy muszą zwrócić nadpłaconą część prowizji.

W przypadku Vivus Finance i Zaplo mowa tutaj o osobach, które kredyt wzięły co najmniej od 16 maja 2016 roku do momentu uprawomocnienia decyzji UOKiK. Natomiast w przypadku Banku Pocztowego - decyzja Urzędu dotyczy tych klientów, którzy zawarli umowę "Pożyczka na Poczcie" między 1 marca 2015 roku a 30 czerwca 2016 roku i spłaciły ją przed terminem.

Jednak w przypadku Vivus Finance i Zaplo decyzja jest nieprawomocna. Obie spółki odwołały się do sądu. Inaczej natomiast ma się sytuacja z Bankiem Pocztowym - tam decyzja jest prawomocna.

To kolejne tego typu decyzje Urzędu. Wcześniej takie same UOKiK wydał ws. Aasa, iCredit, Optima oraz Eurocent w upadłości. W komunikacie Urząd zapowiada, że to nie jest koniec postępowań w tym temacie.