Stopy procentowe bez zmian. Co ta decyzja oznacza dla kredytobiorców?

W ubiegłym roku dwukrotnie - we wrześniu i w październiku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Choć argumentowała swoją decyzję optymistycznymi perspektywami dotyczącymi inflacji i aktywności gospodarczej, to opinie co do tych decyzji były podzielone. Mimo że w grudniu w porównaniu do października i listopada widoczny jest spadek inflacji, to tym razem RPP zdecydowała inaczej, pozostawiając stopy na aktualnym poziomie.