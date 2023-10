"To jest chore". Józef Wojciechowski o zasadach spłaty kredytu

Józef Wojciechowski, założyciel J.W. Construction, w rozmowie z portalem wnp.pl był pytany o różnice między polskim a amerykańskim rynkami budowlanymi. Podkreślił, że w Polsce można "usprawnić procedury tak, by działały" jak w Stanach Zjednoczonych , ale na to potrzeba jednego pokolenia.

Potrzebna gruntowna zmiana współpracy

- Oczywiście pod warunkiem, że komuś bardzo będzie zależało, by to zrobić i wdrożyć. Bo - wbrew pozorom - samorządom, urzędom centralnym - poza wielkimi hasłami - nie zależy na tym, by to poprawić - tłumaczył przedsiębiorca.