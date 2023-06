To mogą być trudne lata dla banków. Kolejne wakacje kredytowe mogą nadszarpnąć sektor

Optymizm i pesymizm

Pierwszy z nich – referencyjny – zakłada, że średni zysk netto w latach 2023-2025 dla 28 wybranych banków wyniósłby ok. 18,7 mld zł. Byłby to rekordowy wynik. Dotychczas bowiem najlepsze rezultaty sektor zanotował w 2019 r., kiedy to zysk wyniósł 13,3 mld zł.

Znacznie mniej optymistyczny jest tzw. scenariusz szokowy. W jego wypadku potencjalne zyski spadają do 6,9 mld zł (to wynik podobny do tych z ostatnich lat). Zarazem przybywa banków, które ponoszą straty, a niektóre z nich przestają spełniać wymogi kapitałowe. Tym samym wymagałyby dokapitalizowania na kwotę od 3,1 do 8,8 mld zł.