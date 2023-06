Wakacje kredytowe na dłużej? "Decyzja niebawem"

Wakacje kredytowe. Co zrobi rząd w 2024 roku?

Dodał też, że czerwiec, lipiec to będzie prawdopodobnie ten czas, kiedy podjęte zostaną odpowiednie decyzje w tej sprawie.

Wakacje kredytowe to program, który ma ulżyć kredytobiorcom odczuwającym skutki podwyżki stóp procentowych. Skorzystało z niego prawie 1 mln kredytobiorców, co kilka tygodni temu ujawnił w stacji Polsat News wiceminister finansów Artur Soboń. Jednak zgodnie z założeniami ustawy ma się on skończyć w 2023 r.