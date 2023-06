Banki zapowiadają walkę o pieniądze. Nie odpuszczą frankowiczom tak łatwo

- Banki, mając na uwadze chęć uniknięcia przedawnienia roszczeń w sądowych sporach z frankowiczami, będą składały kontrpozwy, których elementem po wyroku TSUE nie będzie roszczenie o zapłatę za kapitał, tylko z dużym prawdopodobieństwem kwestia żądań waloryzacji tych środków - poinformował we wtorek prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek podczas konferencji BankTech 2023.

- Kontrpozwy to nie jest kwestia jakiejś formuły reakcji ze strony banków na pozwy składane przez kredytobiorców. To jest okoliczność, która wobec uchwały Sądu Najwyższego z 2021 roku, liczącej okres przedawnienia jako 3 lata od momentu zakwestionowania kredytowego jest koniecznością. Pozwy i kontrpozwy do tych pozwów będą dalej kontynuowane - powiedział Białek na konferencji BankTech 2023.