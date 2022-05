To największe załamanie w kredytach w historii Rosji. Nie pomagają nawet dopłaty państwa

Największe rosyjskie banki ucierpiały przez sankcje nałożone przez Zachód . Teraz otrzymały też cios od obywateli Rosji, którzy stronią od brania kredytów. Jak donosi "The Moscow Times" (TMT), liczba i wartość kredytów hipotecznych udzielonych w kwietniu spadła najmocniej w historii .

Rosyjskie banki udzieliły w ubiegłym miesiącu 37,2 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 130,5 mld rubli . Daje to około 2 mld dolarów i blisko 9 mld zł. Oznacza to spadek akcji kredytowej aż o 75 proc. w porównaniu z marcem .

"Jest to największy spadek w historii" - przyznał prezes Equifax Oleg Lagutkin, ostrzegając przed dalszym spadkiem w maju .

Kredyty w Rosji są dużo droższe

TMT wskazuje, że rosyjskie banki tuż po wybuchu wojny w Ukrainie mocno podniosły oprocentowanie kredytów hipotecznych w odpowiedzi na podwyżki stóp procentowych w banku centralnym. Przed inwazją były poniżej 10 proc., a później skoczyły do 20 proc .

Gdy okazało się, jakie to niesie ze sobą skutki, bank centralny szybko ściął oprocentowanie do 14 proc. Jest jednak dalej wyraźnie wyższe niż w ostatnich latach.

Rosyjskie władze kuszą dopłatami

W ramach obecnego programu wspieranego przez państwo, który został przedłużony do końca 2022 roku, oprocentowanie kredytów hipotecznych zostało obniżone z 12 do 9 proc. Rosja uruchomiła również program oferujący do 2024 roku 5-proc. stawki dla pracowników technicznych, którzy planowali masowo opuścić kraj po rozpoczęciu wojny.