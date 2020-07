Putin podjął decyzję. Walka z ubóstwem musi poczekać

Zmniejszenie poziomu ubóstwa dwukrotnie w porównaniu z 2017 rokiem, zwiększenie średniej długości życia Rosjan do 78 lat, osiągnięcie tempa wzrostu PKB powyżej średniej światowej - to zakładano osiągnąć w Rosji znacznie szybciej, ale uda się - być może - na koniec dekady.

Władimir Putin podpisał właśnie dekret o narodowych celach rozwoju, które Rosja ma osiągnąć do 2030 roku. Właśnie to jest data graniczna do osiągnięcia tych celów. Jak podaje PAP, władze wskazują na pandemię koronawirusa jako powód zmian.

Poziom ubóstwa w Rosji wynosił 12,3 proc. Nie udało się zrealizować celu, jakim było obniżenie go na tym etapie do 12 proc., by w 2024 roku zmniejszyć go dwukrotnie - do 6,6 proc. Teraz osiągnięcie tego wskaźnika zostało przesunięte na 2030 rok.