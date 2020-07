Bon turystyczny. Trwają ostatnie prace. ZUS podał szczegóły

Bon turystyczny coraz bliżej. Ministerstwo rodziny oraz ZUS zdradzają szczegóły dotyczące nowego świadczenia. Wiadomo, do kiedy bon będzie obowiązywał oraz co trzeba zrobić, by go dostać.

Podziel się Dodaj komentarz