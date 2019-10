Tysiące pracowników banków na bruk. Zastępują ich technologie

Największy bank w Europie - brytyjski HSBC - zwalnia dziesięć tysięcy pracowników - pisaliśmy kilka dni temu. Nie chodzi o to, że ma straty, czy nawet, że zyski spadły. W drugim kwartale bieżącego roku miał najlepszy wynik od wielu lat, czyli 9,2 mld zarobionych na czysto funtów szterlingów - dwa razy więcej rok do roku. Po prostu część pracowników jest już niepotrzebna.

Zresztą nie tylko HSBC planuje zwolnienia. W zeszłym miesiącu drugi co do wielkości niemiecki bank - Commerzbank - ogłosił zwolnienia 4,3 tys. osób, czyli jedną dziesiątą siły roboczej oraz plan zamknięcia 200 oddziałów w ramach restrukturyzacji. Deutsche Bank chce zredukować zatrudnienie o 18 tys. osób, a francuski Societe Generale - o 1,6 tys.

Nie inaczej jest w Polsce. Na koniec sierpnia pracowało w bankach 158 968 osób. To najmniej od 2006 roku. W ciągu ośmiu miesięcy roku ubyło 3,6 tys. pracowników, a przez rok 5,4 tys.

Od marca 2019 r. mniej zatrudnionych jest w oddziałach niż w centralach banków. I przewaga central od tego czasu wciąż rośnie. Gdy powiąże się to z komunikatami banków, informującymi, że coraz większy udział w sprzedaży pożyczek mają kanały online, to łatwo znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy.

Drugi na rynku Santander Bank Polska chwali się 2,5-krotnym wzrostem sprzedaży kont firmowych w kanałach zdalnych. Liczba transakcji w bankowości mobilnej wzrosła o 81 proc., a liczba użytkowników mobilnych wzrosła o 23 proc. do półtora miliona.

Trzeci wśród banków - Pekao - zwiększył zdalną sprzedaż kredytów konsumenckich o 22 proc. rok do roku w drugim kwartale i ten kanał daje już 37 proc. całości sprzedaży produktu (rok temu 28 proc.). Z mobilnej bankowości korzysta już 1,4 mln klientów.

Co ciekawe, zwolnienia w bankach wcale nie zmniejszyły kwot wydawanych na wynagrodzenia. Te nawet wzrosły o 2,7 proc. rok do roku.

Wróg banków na horyzoncie

Jakie są powody takiego przyśpieszenia w inwestycjach banków w zdalną obsługę? Bankowość przechodzi do sieci i na horyzoncie pojawiają się poważne zagrożenia dla tradycyjnych banków. Ze strony firm technologicznych.

Najdroższe akcje wśród setki największych spółek w nowojorskim indeksie Nasdaq ma obecnie czołowa platforma e-commerce'owa Ameryki Łacińskiej - argentyńska MercadoLibre Inc. To takie nasze Allegro. Jej wartość rynkowa wzrosła w tym roku o 79 proc. i doszła do 26 mld dol.