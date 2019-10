HSBC ścina zatrudnienie o 10 tys. osób. Nie on jeden

O sprawie pisze "Financial Times". Jak zwraca uwagę gazeta, banki centralne na całym świecie rozluźniają politykę pieniężną w odpowiedzi na słabnące perspektywy globalnego wzrostu. Dla banków to oznacza niższe zyski z pożyczek, szczególnie jeśli wcześniej zaoferowały one wyższy zwrot z depozytów, żeby przyciągnąć klientów.