Ukraińcy w Polsce kredyty biorą głównie na mieszkanie

Dziennik zwraca uwagę, że po wybuchu wojny w Ukrainie i na fali imigracji zza wschodniej granicy, bankowcy zastanawiali się, jak Ukraińcy będą bankować w naszym kraju. Rozważali dwa scenariusze. W pierwszym to wykorzystanie rachunków tylko do codziennych płatności, w drugim z czasem zaciąganie kredytów, które świadczyłoby, że planują zostać w Polsce na dłużej .

Ukaińcy klientami polskich banków

"Po półtora roku od momentu, kiedy fala uchodźców dotarła do polskich banków, widać, że wybrali raczej pierwszy scenariusz, choć saldo zadłużenia powoli rośnie" - czytamy. Od stycznia do października banki udzieliły klientom z Ukrainy 2,621 mld zł kredytów. W tym samym czasie 2022 r. akcja kredytowa miała wartość 2,429 mld zł. Łączne saldo zadłużenia Ukraińców, według BIK, na koniec października wyniosło 7,942 mld zł.

W portfelu kredytowym Ukraińców w Polsce nie ma zmian względem ubiegłego roku. 75 proc. to hipoteki, 19 proc. kredyty gotówkowe, a kredyty ratalne i karty to tylko 2 proc. "Wartość ich zadłużenia to zaledwie 0,5 proc. całego portfela kredytowego polskich banków" - dodaje "PB". Dla porównania, w puli rachunków osobistych udział Ukraińców wynosi ponad 4 proc.