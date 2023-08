Ukraińcy wolą jechać do Niemiec. Pracodawcy znaleźli sposób na braki kadrowe

Jeszcze kilka lat temu debata w Polsce na temat braków kadrowych w firmach skupiała się na Ukraińcach. Pracownicy z tego kraju przyjeżdżali w coraz większej liczbie do naszego kraju.

Anna Karyś-Sosińska, członkini zarządu firmy Budimex i dyrektorka pionu zarządzania zasobami ludzkimi, w rozmowie z money.pl oszacowała, że nawet 90 proc. przedsiębiorstw budowlanych w Polsce zmaga się obecnie z brakami kadrowymi. Pojęcie "bezrobocia" w tym sektorze jest właściwie nieznane. Firmy, by uzupełniać braki kadrowe, poszerzają umiejętności swoich pracowników i przekwalifikowują ich na inne stanowiska.

Sytuację pogorszyła wojna. Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę ok. trzech czwartych pracowników budowlance stanowili Ukraińcy. Po 24 lutego 2022 r. liczba pracowników w tym sektorze spadła o niemal 30 proc.

Niektórzy znaleźli sposób na zasypanie dziury

Nie wszyscy jednak siedzą z założonymi rękami. Niektórzy decydują się samemu sprowadzać pracowników do Polski, nierzadko z egzotycznych kierunków. Przykładem może być Roman Kucierski, dyrektor zarządzający pięciogwiazdkowego hotelu Hamilton w Świnoujściu , który w swojej kadrze ma pracowników z Filipin, Indii, Nepalu, RPA, Ghany, Tunezji, Kenii i Nepalu. Stanowią obecnie od 50 do 60 proc. załogi hotelu.

– Oceniając jakość pracy w usługach, trzeba powiedzieć, że są to bardzo dobrzy pracownicy, szczególnie ci pochodzący z Filipin, Indii czy Nepalu. Pokazują, że są chętni do pracy, zawsze pracują uśmiechnięci i są otwarci – stwierdził w rozmowie z money.pl hotelarz.

Dodał, że dzięki pracownikom z egzotycznych kierunków nie musi martwić się o obsadę hotelu w sezonie. Wydarzyło się to po raz pierwszy od momentu wybuchu pandemii koronawirusa . – Oczywiście zmiany następują, bo rotacja jest normalna w tym sektorze. Dzisiaj jednak mamy na tyle komfortową sytuację, że kiedy ktoś chce odejść, to na jego miejsce znajdujemy nowego pracownika w przeciągu dwóch-trzech miesięcy – podkreślił.

Coraz więcej pracowników z egzotycznych krajów w Polsce

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują jednak, że pracownicy z egzotycznych kierunków są raczej ciekawostką, aniżeli trendem. Według GUS-u w 2022 r. zezwolenie na pobyt w Polsce miało niecałe 2,2 tys. Filipińczyków, niemal 2,3 tys. Nepalczyków, prawie 2,8 tys. Uzbeków, ponad 2,9 tys. Koreańczyków i prawie 11 tys. obywateli Indii. Jeśli chodzi o osoby z zezwoleniem na pracę z egzotycznych państw, to ich liczba waha się od kilkudziesięciu, do prawie 2,16 tys. Nepalczyków.

– Pragnę zauważyć, że nie jest to nowy temat – pierwsi pracownicy z Azji trafiali do regionu zachodniopomorskiego już prawie dekadę temu, ale ich zatrudnienie jest bardziej skomplikowane niż pracowników z Ukrainy. Dlatego wielu przedsiębiorców zastanawiało się, czy pracownik z tak daleka to za duża odpowiedzialność dla firmy – przypomniała w rozmowie z money.pl Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy IDEA HR Group.