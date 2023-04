Umowy kredytowe. Sąd Najwyższy: abuzywne zapisy nie unieważniają umowy

Tomek 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

No i bardzo dobrze, podpisywali umowy bo kredyt był na korzystniejszych dla nich warunkach niż w złotówkach a teraz udają zdziwionych i oszukanych, ja nie dostałem kredytu we frankach a ten w złotówkach mimo zmiennej stopy procentowej musiałem spłacić co do grosza. Podpisywali umowy dobrowolnie bez przymusu wiec jeżeli zmieniają się kursy walut to jest ich ryzyko, a nie nasze bo ktoś będzie musiał wyrównać te koszty bankow