Kluczowy wyrok dla banków. Minister radzi, co powinny zrobić

aWIBOR 13 min. temu

To samo z WIBOR-em ? Jeżeli przy udzielaniu kredytu na nieruchomość bank nie pożyczał pieniędzy od innego banku, to WIBOR nie powinien być naliczany. Jeśli jest to hipotetyczna pożyczka od innego banku i celowo wpisana w umowę z klientem, to w takim przypadku ten WIBOR jest lichwą.