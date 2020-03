UOKiK rozpętał burzę, proponując możliwość zawieszenia kredytów na rok. Branża pożyczkowa kreśli czarny scenariusz

UOKiK zaproponował, by banki i instytucje finansujące, na wniosek kredytobiorcy, zawieszały umowę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego na rok. Miałoby to pomóc kredytobiorcom w czasach, kiedy przez koronawirusa mają zmniejszone dochody. Zawieszenie wykonania umowy kredytowej następowałoby z dniem złożenia wniosku przez kredytobiorcę. O sprawie poinformował PAP Biznes.

- Skorzystać by mogli i ci, którzy naprawdę mieliby taką potrzebę, bo np. stracili źródło dochodów, i ci, których obecny kryzys praktycznie nie dotknął - zauważa prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, która reprezentuje instytucje mające 60 proc. udziału w rynku pożyczek pozabankowych.

Mogłoby to mieć szeroko idące skutki dla całego sektora - twierdzi. Jakie? Według Wachnickiej dla wielu podmiotów z sektora bankowego i branży pożyczkowej oznaczałoby to problemy i zwolnienia; problemy banków zaś odbiłyby się na możliwościach kredytowych i skutkowałyby ograniczeniami dla klientów. Uważa, że mogłoby się to odbić nawet na bezpieczeństwie depozytów.