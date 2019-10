UOKiK sprawdza banki. Grożą im wysokie kary

Wyrok TSUE. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło ponad 1,6 tys. spraw od początku roku

Banki bronią się, że ich kursy były zbliżone do średniego kursu NBP.

UOKiK wydał już pierwszą decyzję i nałożył 7 mln zł kary na Deutsche Bank Polska za to, że ustalając kurs, bank odnosił się do rynku forex i klient nie wiedział, jaka będzie wysokość rat. Bank się z tym nie zgodził i odwołał się do sądu.