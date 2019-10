frankowicze Jacek Frączyk 43 minuty temu

Wyrok TSUE. Banki muszą się liczyć z koniecznością oddania 72 mld zł

Korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE może zmienić reguły gry. Banki mogą zostać przymuszone do zostawienia sobie tylko marży odsetkowej i odsetek. Reszta wracałaby do klienta. Kredyt frankowy stałby się wtedy interesem życia. Wyliczyliśmy, że banki mogą być zmuszone do zwrotu nawet 72 mld zł.

