TSUE dobija giełdę. Trzeci dzień spadków

Gdyby nie patrzeć na TSUE, to ceny banków na giełdzie wyglądają już naprawdę okazyjnie. Średnia stopa dywidendy dla składników indeksu WIG-Banki to 3,2 proc., czyli kupując akcje, teoretycznie możemy się spodziewać dywidend dwukrotnie wyższych, niż wynosi oprocentowanie lokat bankowych. O ile zyski się oczywiście utrzymają.

Dla przykładu, kupując teraz akcję Banku Pekao możemy liczyć na dywidendę 6,5 proc. rocznie, Banku Handlowego - 7,4 proc., a Santander Banku Polska 6,3 proc. To 3-, 4-krotnie więcej, niż te same banki dają na depozytach. Z tej trójki Pekao i BH nie były w ogóle zaangażowane w hipoteczne kredyty frankowe, czyli bezpośrednio nie dotknie ich nawet najsurowszy wyrok TSUE.

Może im "się dostać" jednak pośrednio. Jeśli trzeba będzie ratować upadające banki, czyli dofinansowywać Bankowy Fundusz Gwarancyjny to na tym stracą. BFG na koniec ubiegłego roku miał 14 mld zł na gwarantowanie depozytów i prawie 5 mld zł na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w bankach. W tym roku wpłynie dodatkowe 2,8 mld zł. To łącznie ponad jedna trzecia wspominanych przez analityków 60 mld zł.

Wskaźnik cena do zysku, obrazujący, w ile lat bank teoretycznie spłaca zyskami wydane na jego akcje pieniądze, jest niższy od 12 w największych bankach giełdowych. Gdyby cały zysk tych banków szedł na dywidendę, to stopa dywidendy wynosiłaby co najmniej 8 proc. Takie odsetki od lokat to z dwadzieścia lat temu były, przy dużo wyższej inflacji.