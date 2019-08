Utrudnienia w bankach. Część z nich zaplanowała prace serwisowe

W najbliższy weekend trzy banki zaplanowały przerwy techniczne. Pierwsze utrudnienia już w piątek. Dla klientów oznacza to możliwe kłopoty ze skorzystaniem z niektórych usług.

Millennium Bank, Pekao i Alior Bank – to te banki poinformowały o utrudnieniach w przesyłanych do klientów komunikatach.