VeloBank na sprzedaż. Rusza procedura

BFG podał w piątek, że transakcja zostanie podzielona na dwa etapy - w pierwszym potencjalni inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia niewiążącej oferty wstępnej, a w drugim wybrani oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert wiążących.

Sprzedaż VeloBanku

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami BFG czekać będzie na oferty wiążące do końca września 2023 roku. Plan zakłada, że sprzedaż banku zostanie sfinalizowana do końca marca 2024 roku.

Do Velobanku przeniesione zostały m.in. wszystkie depozyty klientów Getin Noble Banku, a także kredyty w złotych, z przeniesienia wyłączone były natomiast kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych.

"Ten pozew to tak naprawdę próba wyciagnięcia cywilistycznych konsekwencji z przestępstwa Marka Ch. i grupy, która za nim stała. Pokażemy wkrótce ścieżkę przyłączania się do tego roszczenia przez akcjonariuszy i obligatariuszy GNB, których Państwo i VeloBank pozbawiło własności" - pisał Roman Giertych (pisownia oryginalna).

We wrześniu ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął przymusową restrukturyzację należącego do Leszka Czarneckiego Getin Noble Banku. Działalność banku (bez portfela kredytów frankowych) została przeniesiona do VeloBanku, czyli wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Getin Noble Bank został przejęty przede wszystkim z uwagi na fatalną sytuację finansową. Nie pomogły mu m.in. malejące stopy procentowe, umocnienie kursu franka szwajcarskiego i przegrane przed sądem sprawy dotyczące kredytów udzielanych we frankach.