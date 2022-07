Będzie nowy podatek? Wiceminister finansów nie mówi nie

Wiceminister Piotr Patkowski powiedział w wywiadzie, że rząd woli używać "miękkich mechanizmów" i zachęcać sektor bankowy do podnoszenia oprocentowania depozytów, ale sobotnie słowa prezesa PiS to wyraźny sygnał dla sektora. Jarosław Kaczyński powiedział w weekend, że "banki muszą pójść po rozum do głowy".