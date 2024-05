Wakacje kredytowe wracają. Można składać nowe wnioski

Serwis prawo.pl zaznacza, że " rata kredytu musi przekroczyć 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego , liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku)".

Wnioski o wakacje kredytowe

W noweli znalazły się przepisy dotyczące zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna pomoc zostanie zwiększona z 2 tys. zł do 3 tys. zł, a także trwać będzie dłużej - do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.