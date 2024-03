Wakacje kredytowe. Zarabiają 30 tys. zł i też skorzystają z pomocy

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców. Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w maju i czerwcu oraz przez dwa miesiące w II półroczu.

Wakacje kredytowe. Oni też mogą dostać pomoc

Zobacz także: Polak stworzył potęgę - Panattoni to największy deweloper przemysłowy w Europie - Biznes Klasa #21

W projekcie wprowadzono ograniczenia w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których jeśli rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku).

"Weźmy kredytobiorcę, który wziął kredyt hipoteczny na 1,2 mln zł (maksymalny limit) z ratą na poziomie 9 tys. zł. Aby bank dzielił mu takiego kredytu, rata na wstępie nie mogła pochłaniać więcej niż 30 proc. jego dochodów. To oznacza, że kredytobiorca zarabia przynajmniej 30 tys. zł na rękę miesięcznie " - wylicza wyborcza.biz.

" Trudno byłoby powiedzieć, że przy takich zarobkach może mieć problemy ze spłatą raty , ale mimo to również do niego rząd zdecydował się skierować pomoc w formie wakacji kredytowych" - wskazuje także serwis.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

W projekcie znalazły się propozycja zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie, a także zostanie wydłużony okres pomocy – 36 miesięcy do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.