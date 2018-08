KNF chce kredytów ze stałym oprocentowaniem. Znamy projekt rekomendacji S

Fot. Krzysztof Olszewski, money.pl Marek Chrzanowski jest prezesem Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego chce przymusić banki do oferowania kredytów ze stałym oprocentowaniem. Odpowiednie zapisy mają się znaleźć w znowelizowanej rekomendacji dla banków. Projekt właśnie trafił do konsultacji.

Już od dawna KNF mówi o potrzebie szerszego wprowadzenia do oferty banków kredytów, których raty nie zmieniałyby się wraz ze zmieniającymi się stawkami oprocentowania na rynku międzybankowym (WIBOR). W tej chwili prawie wszystkie kredyty mieszkaniowe działają na takiej zasadzie.

W czerwcu apel do banków w tej sprawie wystosował UOKiK. Urzędnicy wskazywali na niekorzystne dla klientów zjawisko, polegające na bardzo ubogiej ofercie kredytów ze stałym oprocentowanie. Taką możliwość daje zaledwie pięć banków.

- Nie tylko z punktu widzenia interesów konsumentów, ale także stabilności sektora finansowego w Polsce konieczne jest, by banki wprowadziły w większym zakresie do swoich ofert kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu - mówił Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Wzrost stóp procentowych. Bomba kredytowa gorsza od franków?

Dla kredytobiorców stałe oprocentowanie gwarantuje, że raty nie będą rosły, a to na razie jedyny scenariusz kreślony przez ekonomistów na kolejne lata. Wzrost stabilności w sektorze wynikałby z tego, że banki mogłyby lepiej przewidywać przepływy pieniężne, bo oprocentowanie nie zmieniałoby się w dłuższym czasie.

Apele do tej pory nie zdały się na wiele. Większość banków nie ma w ofercie takich kredytów i często nawet nie rozważały ich wprowadzenia.

Przymusić banki do poszerzenia oferty chce KNF. Komisja właśnie przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Przekazujemy do konsultacji projekt znowelizowanej rekomendacji S dot. dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Jest https://t.co/NzqiGA97kO. o konieczności posiadania w ofercie kredytów opartych o stałą stopę #banki #kredyty https://t.co/UsmG47uZOg -- Marek Chrzanowski (@ChrzanowskiKNF) 16 sierpnia 2018

"Celem wydania znowelizowanej Rekomendacji S jest rozszerzenie jej o zasady dotyczące zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oprocentowanymi stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, tak aby uwzględnić ryzyko związane z tymi kredytami oraz wskazanie, że banki powinny posiadać wśród kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych również takie rodzaje kredytów" - czytamy we wstępie do projektu.

Wśród najważniejszych celów projektu rekomendacji jest oprócz samej konieczności poszerzenia oferty bankowej, także danie klientom możliwości zamiany kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową.

KNF przewiduje szerokie konsultacje do 21 września. To ostateczna data, do której wszystkie zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do projektu.

Należy podkreślić, że nie w każdej sytuacji kredyt ze stałym oprocentowaniem będzie korzystniejszy. W przypadku spadku stawek na rynku międzybankowym będzie to złe rozwiązanie. Poza tym, wadą istniejących już ofert na polskim rynku jest to, że stałe oprocentowanie nie dotyczy całego okresu kredytowania. Aktualnie najdłuższy okres na jaki można otrzymać stałą stawkę to 5 lat, a większość banków oferuje je jedynie do 2 lat.

O tym, że oferty nie są zbyt atrakcyjne świadczy także fakt, że koszt takiego kredytu jest większy. Raty są więc stałe, ale wyższe niż przy kredycie ze zmiennym oprocentowaniem. Banki podnoszą koszty takiego kredytu w zamian za brak ryzyka.

