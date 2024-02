Wielka płyta wraca do łask. Mieszkania znikają błyskawicznie

O sprawie pisze internetowy serwis "Rzeczpospolitej", który wskazuje, że beneficjenci programu "Bezpieczny kredyt 2 proc." przetrzebili ofertę nie tylko deweloperów. Choć sam program jest już wygaszony, to jednak jego uczestniczy zdążyli przetrząsnąć do głębi oferty tańszych mieszkań z rynku wtórnego. To właśnie tym eksperci tłumaczą zwiększone zainteresowanie lokalami w blokach z wielkiej płyty.