oprac. Jacek Frączyk 41 minut temu

Włoski UniCredit wyzerował udział w Pekao. Trzy lata po transakcji

PZU do spółki z PFR przed trzema laty nie przejęli całego pakietu akcji należącego do Unicredit. Te włoski bank zamienił na specjalne papiery wartościowe i sprzedał je na rynku. Jeszcze do wczoraj był formalnym akcjonariuszem Pekao.

