Wskaźnik Kosztu Finansowania zastąpi WIBOR? To może być stawka alternatywna

victor 9 min. temu 0 0

System bankowy w Polsce w Stanach uwazany jest z duzego ryzyka, to zapewne dlatego Morawiecki sprowadzil do Polski i przekupil za grube miliony dollarow JP Morgana aby ten wystawial Polsce pochlebne opinie....a zeby bylo jeszcze ciekawiej to dodam, ze za bankiem tym stoi zakon jezuitow, a zatem robione jest to w ramach milosci.