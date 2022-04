Zaskakujące słowa premiera o kredytobiorcach: "nie chcemy, by stali się kolejnymi ofiarami wojny Putina"

A może by tak 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kilka lat temu największym deweloperem w USA zostały banki, bo po kolejnych podwyżkach stóp procentowych kredytobiorcy zaczeli wyprowadzać się z domów i wysyłać bankom klucze od tych domów jednocześnie przestając za nie placić. Tam tak samo jak u nas bank jest właścicielem kupionej za kredyt nieruchomości.... Po kilku miesiącach banki poszły po rozum do głowy bo musiały oddać wkłady z odsetkami i utrzymywać nieruchomości, a nie są to małe kwoty nawet wtedy, gdy ich nikt nie zamieszkuje... Zima i opłaty była gwoździem do trumny... Kilka miesięcy później banki z braku płynności zaczeły wyprzedawać domy nawet za 50% ich wartości....bardzo częsta to poprzedni "właściciele-kredytobiorcy" byli kupcami tych nieruchomości.... A może by tak u nas zacząć bankom oddawać klucze i żadać od nich spłaty naszego wkladu i spłaconego kredytu??