Wykluczenie kredytowe staje się faktem. Kto przez pandemię nie otrzyma kredytu?

O przyszłość swoich finansów najbardziej obawiają się 50-latkowie

Co ciekawe, po pierwszej fali pandemii jej największe skutki finansowe odczuły osoby w wieku od 18 do 34 lat. Teraz jednak najbardziej dotknięci są respondenci, którzy mają od 45 do 54 lat. To oni w największym stopniu obawiają się o stabilność swoich dochodów.