Wyrok TSUE. Sąd Okręgowy wskazuje termin rozpatrzenia sprawy państwa Dziubaków

TSUE przyjrzało się sprawie w efekcie pytań prejudycjalnych skierowanych do Luksemburga przez polski sąd, który rozpoznawał sprawę wytoczoną bankowi Raiffeisen przez Justynę i Kamila Dziubaków. Zaciągnęli oni w 2008 r. kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego. Małżeństwo przekonuje, że bank w umowie zapisał niedozwoloną klauzulę indeksacyjną.

Wyrok Trybunału jest korzystny dla polskiej rodziny, dlatego teraz do ich sprawy powróci warszawski Sąd Okręgowy, który rozpatrzy ich sprawę prawdopodobnie w listopadzie, jak podaje PAP.

Zobacz także, co mówiła money.pl Justyna Dziubak:

– Zaczęło się od świadomości, że nasze umowy zawierają klauzule abuzywne, czyli niezgodne z prawem. Na dzień dzisiejszy mamy więcej do spłacenia niż wzięliśmy. I dwójkę dzieci. To nas skłoniło do walki o swoje, a także większa świadomość prawna – dodała. Poleciła też "walczyć o swoje" wszystkim borykającym się z podobnymi problemami.