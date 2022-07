Zmiany w prawie bankowym zaszyte w dopłatach do węgla. "Nie wolno stosować wolnej amerykanki"

"Plan Zdzisława" 2.0

Posłowie opozycji podnoszą, że ułatwiony ma być również proces przyznawania uprawnień do działalności bankowej firmom, które dotychczasowo się tym nie zajmowały. – To dość niebezpieczny precedens, bo w interesie nas wszystkich jest to, by tym sektorem zajmowali się profesjonaliści – mówi money.pl Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Poważniejszy scenariusz kreśli Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej.