Morawiecki odpowiada na zarzuty ws. uchodźców. "Polska była najbardziej hojnym państwem"

Fot. East News Zagraniczne media przepytują Mateusza Morawieckiego w Davos

Trwa tournée Mateusza Morawieckiego po zachodnich mediach. W rozmowie z CNN przypominał, że Polska jest największym płatnikiem na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego - programu, który kierowany jest do państw dotkniętych kryzysem migracyjnym.

- To kwestia perspektywy - dziennikarka stacji CNN właśnie takie zdanie słyszała najczęściej z ust premiera Polski, gdy pytała o kwestie uchodźców i migrantów. Polityk przekonywał, że "niektórzy zdają się zapominać, że na Ukrainie toczy się wojna i spora liczba osób z Donbasu przyjeżdża do Polski". - To są ludzie bezdomni, bez środków do życia, których traktujemy jak uchodźców - mówił.

Zobacz też, jak Mateusz Morawiecki podsumował forum w Davos:

Mateusz Morawiecki przypominał również, że polski rząd podjął decyzję o udzielaniu pomocy krajom dotkniętym zjawiskiem migracji i uchodźstwa "na miejscu".

- Stworzyliśmy inicjatywy i instytucje, by pomagać w Syrii czy Libii. Chcemy być tam, gdzie te problemy powstały (...) Nie zapominajmy, że Polska była najbardziej hojnym państwem, gdy powstała Inicjatywa Wzmocnienia Gospodarczego zarządzana przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - mówił.

W 2017 r. z budżetu państwa na rachunek inicjatywy, która ma wspierać obszary dotknięte kryzysem migracyjnym wpłaciła 50 mln euro. Dla porównania Włochy przekazały 45 mln euro, a Luksemburg 400 tys. euro.

O polityce wobec uchodźców premier mówił także w wywiadzie dla money.pl. Szef rządu podczas wizyty w Davos postanowił także zawalczyć o wizerunek Polski w zachodnich mediach. Poza amerykańskim CNN zgodził się także na rozmowy m.in. z Bloombergiem, niemieckim "Die Welt" i brytyjskim BBC.

Szefowi polskiego rządu na Światowym Forum Ekonomicznym towarzyszą dziennikarze money.pl. Wszystkie nasze materiały poświęcone spotkaniu najważniejszych polityków i biznesmenów świata można znaleźć w jednym miejscu.