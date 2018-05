Roboty lekiem na rynek pracownika. "Firmy muszą inwestować, aby przetrwać"

- Firmy muszą inwestować w automatyzację i robotyzację, żeby przetrwać. Nie przyrasta liczba pracowników tak, jak kiedyś - mówi money.pl Tomasz Kosik z Emerson Automation Solutions. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym przyznał też, że jest problem ze znalezieniem pracowników. - Trudno namówić młodych ludzi do pracy w przemyśle - dodał.

- Jeśli chodzi o automatyzację procesów, to jesteśmy jako Polska mocno zaawansowani. Robotyzacja to jest następny cel - stwierdził Kosik.

Dodał, że nowoczesna technologia nie zabierze ludziom pracy, bo dziś chętnych do niej jest niewielu. - Zaczyna brakować specjalistów. Automatyka może wypełnić luki, które się przez to tworzą - tłumaczył. Dodał, że automatyka może otworzyć nowe pola produktywności.

Kosik pytany o to, czy Emerson miał problemy ze znalezieniem pracowników do swojego centrum badawczo-rozwojowego przyznał, że trudno dziś zachęcać do pracy w przemyśle młodych inżynierów.

- O pracowników trzeba się postarać, trzeba ich zachęcać - wyjaśniał.

