13. emerytura i waloryzacja. Minister rodziny: dbamy o seniorów

Senatorowie nie chcą, aby trzynasta emerytura była wypłacana z Funduszu Solidarnościowego, dlatego projekt ustawy w tej sprawie trafi ponownie do Sejmu. Minister rodziny Marlena Maląg zapewnia, że mimo to ustawa zostanie przyjęta, a "trzynastki" będą wypłacane rokrocznie.

- To nasza międzypokoleniowa solidarność, nasze podziękowanie. Do tego, co ważne, już dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że wskaźnik waloryzacji w tym roku to będzie 103,56 proc. - dodała.